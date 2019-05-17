Marília Mendonça recebe cheque sem fundo por show no Maranhão

Marília Mendonça, 23, foi vítima de um calote após fazer um show na cidade de Caxias, no Maranhão. Segundo a assessoria da cantora, ela recebeu parte do cachê pela apresentação com um cheque sem fundos. O valor seria de cerca de R$ 130 mil, de acordo com o blog Leo Dias, do UOL. , 23, foi vítima de umapós fazer um show na cidade de Caxias, no Maranhão. Segundo a assessoria da cantora, ela recebeu parte do cachê pela apresentação com umO valor seria de cerca de R$ 130 mil, de acordo com o blog Leo Dias, do UOL.

A apresentação foi realizada no último dia 5 durante o festival Circuito Music Caxias. A assessoria da cantora afirmou que, por questões contratuais, não poderia passar mais detalhes, mas disse que "tanto o departamento jurídico como os responsáveis pela agenda Marília estão tentando resolver o assunto."

A reportagem tentou contato com os responsáveis pelo festival pelo Facebook, onde foi informado o contato de um suposto contratante. Por telefone, o homem afirmou que fez apenas o marketing da festa e indicou outra pessoa como responsável. Ela, no entanto, não respondeu a ligações e mensagens enviadas.