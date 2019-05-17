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Marília Mendonça recebe cheque sem fundo por show no Maranhão

Valor do cheque era de R$ 130 mil

Publicado em 

17 mai 2019 às 12:06

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 12:06

Marília Mendonça, 23, foi vítima de um calote após fazer um show na cidade de Caxias, no Maranhão. Segundo a assessoria da cantora, ela recebeu parte do cachê pela apresentação com um cheque sem fundos. O valor seria de cerca de R$ 130 mil, de acordo com o blog Leo Dias, do UOL. 
A apresentação foi realizada no último dia 5 durante o festival Circuito Music Caxias. A assessoria da cantora afirmou que, por questões contratuais, não poderia passar mais detalhes, mas disse que "tanto o departamento jurídico como os responsáveis pela agenda Marília estão tentando resolver o assunto."
A reportagem tentou contato com os responsáveis pelo festival pelo Facebook, onde foi informado o contato de um suposto contratante. Por telefone, o homem afirmou que fez apenas o marketing da festa e indicou outra pessoa como responsável. Ela, no entanto, não respondeu a ligações e mensagens enviadas. 
Outros famosos também já foram vítimas de calotes. No Carnaval passado, Lexa, 24, teve que cancelar uma apresentação em São Paulo, após ser enganada pela empresa responsável pelo trio elétrico. Já o ator Mateus Solano, 38, deixou de receber R$ 35 mil da empresa responsável pela venda de ingressos de uma peça sua no ano passado. 

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