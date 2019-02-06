Marília Mendonça rebate fã que a criticou por chamar Neymar de 'ídolo'

06/02/2019 - Marília Mendonça abraça Neymar Jr. em aniversário do jogador Crédito: Instagram / @mariliamendoncacantora

A cantora Marília Mendonça respondeu a uma seguidora que criticou elogios feitos por ela ao jogador de futebol Neymar Jr. no Instagram nesta terça-feira, 5.

Marília foi convidada para a festa de aniversário de Neymar, que ocorreu na noite de segunda-feira, 4, em Paris.

"Ontem tive o prazer de conhecer um dos ídolos da minha vida. Tive o prazer de ser chamada de ídolo pelo meu ídolo", escreveu Marília. O próprio Neymar respondeu na publicação: "A melhor surpresa! Fã demaaaais".

Uma seguidora, porém, parece não ter gostado da idolatria da cantora pelo atleta. "Ídolo pra mim são os bombeiros que estão em busca incessante em Brumadinho. Sem mais", escreveu.