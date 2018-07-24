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Coragem

Marília Mendonça provoca Faustão sobre perda de peso

Cantora fez questão de ressaltar o processo de emagrecimento pelo qual passou

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 12:20
Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
A cantora Marília Mendonça protagonizou um momento que fica entre uma brincadeira e uma cutucada, neste último domingo, 22, durante o programa Domingão do Faustão, da TV Globo.
Em uma de suas interações com o apresentador, Fausto Silva, ela questionou:
"Não vai falar que eu emagreci?", fazendo referência a sua mudança de hábitos alimentares e a adoção de uma rotina de exercícios físicos, que a fez perder cerca de vinte quilos.
Faustão ficou um pouco sem graça diante da pergunta, mas respondeu: "Achei que era a roupa".
Em 2016, durante a entrega do prêmio Melhores do Ano, Faustão fez uma piada sobre o peso da cantora. Quando ela atravessou uma espécie de ponte sobre um lago, criado no cenário do programa, ele comentou:
"Você é corajosa. Eu não passei nesse negócio, tinha medo de afundar isso aí."

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