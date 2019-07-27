Marília Mendonça diz que não abandonará a carreira após maternidade

Publicado em 27 de julho de 2019 às 17:55
Grávida de seu primeiro filho, a cantora Marília Mendonça, 24, afirmou durante uma apresentação em São Paulo na noite desta sexta (26) que não vai deixar a carreira musical após a chegada de Leo, seu bebê.
No palco, disse ao público no CTN (Centro de Tradições Nordestinas): "eu não tenho que amar só uma coisa na minha vida, não".
O pronunciamento, segundo a cantora, veio após "alguém da imprensa" perguntar a ela o que faria com a carreira agora que está grávida.
"Essa pergunta me machucou muito, porque colocou em prova muitas coisas da minha vida que são importantes, que é cantar, a minha família e agora o meu filho, que está aqui na minha barriga", afirmou.
Marília seguiu a conversa com os fãs dizendo sobre o amor que têm pelo palco, pela família e pelo futuro filho.
"Nós, mulheres dos dias atuais, sabemos muito bem que a gente consegue conciliar tudo na nossa vida. A gente consegue fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, a gente é mulher guerreira. Então eu jamais abandonaria [a carreira musical]", disse ela.
Em seguida, dedicou a música "Serenata" ao filho, que deve nascer em março de 2020, e cujo nome e sexo foram anunciados no último dia 22.
O bebê é fruto do seu relacionamento com o namorado, o compositor e cantor Murilo Huff.
