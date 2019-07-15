Marília Mendonça diz que gravidez trouxe o "amor de sua vida"

Gravidíssima do namorado gravidez lhe trouxe o amor da sua vida. do namorado Murilo Huff Marília Mendonça , 23, não esconde sua felicidade com a gestação. Em entrevista na TV, a cantora contou que, apesar de não ter sido planejada, alhe trouxe o amor da sua vida.

Crédito: Pedro Dimitrow

"Levei o maior susto da minha vida e foi também a hora que conheci o amor da minha vida ao mesmo tempo. A coisa mais surpreendente que já me aconteceu. Nunca vou saber definir o que eu senti na hora", disse ao "Fofocalizando, do SBT, na sexta (12).

Com o bebê a caminho, Marília teve de se explicar para os fãs e dizer que não pretende abandonar a 'sofrência' com a chegada do primeiro herdeiro. Porém, segundo ela, a tendência é que dê uma breve pausa na carreira para ser mãe.

"A gente já tem aí uma poupancinha para ficar uns dois meses parada cuidando do bebê", explicou a cantora. "Fiquem tranquilos, vocês não vão ficar sem Marília Mendonça. Eu não preciso estar sofrendo para sofrer com vocês, não preciso estar bebendo, isso tudo é um personagem. Eu sou uma mulher, como todas as outras mulheres, e mereço ser feliz. E estou muito bem feliz", disse.

Marilia e Huff assumiram o romance esse ano. Os dois lançaram recentemente a música "Dois Enganados". A artista estava solteira desde 2017 quando encerrou um noivado.