Marília Mendonça chama cantor de show sem público para o palco

A cantora Marilia Mendonça chama Gabriel Smaniotto a show Crédito: Reprodução

O cantor Gabriel Smaniotto, 23, que chamou a atenção há uma semana ao publicar um vídeo em que aparece no palco se apresentando apenas para os seus pais, realizou um sonho na noite desta sexta-feira (14), ao ser chamado por Marília Mendonça, 23, para cantar junto a ela no palco.

Em parceria, eles cantaram "Flor e o Beija-Flor", música que Marília canta originalmente com Henrique e Juliano e em ritmo mais calmo.

Emocionado, Smaniotto agradeceu Marília e fez um desabafo em seu perfil no Instagram. "Você acredita em sonhos? Ontem foi um dia que certamente ficará guardado para sempre na minha vida. Quando Marília Mendonça me puxou pela mão para o palco, milhões de pensamentos passavam pela minha cabeça, mas, no fundo, o foco era um: eu amo isso! É isso que eu quero viver!"

O cantor continuou: "Ver todo mundo me apoiando, sorrindo, feliz com aquele momento, me fez o homem mais feliz do mundo. Cantando uma canção que eu já era muito fã, participando com uma ídola, em um rodeio que eu apenas sonhava participar. Às vezes tentamos entender os planos de Deus, mas acho que nesse momento eu deixo nas mãos dele a tentar entender tudo isso."

Samaniotto ainda disse que esperava poder retribuir o apoio dos fãs, de Deus e de Marília. "O que te impede de sonhar?", finalizou.

Nos stories, o cantor confessou que "estava bem tenso, um pouco nervoso, foi um momento muito diferente, mas vi que quero isso para a vida".