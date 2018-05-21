Marília Gabriela pinta o cabelo de rosa: 'Sonho antigo'

A apresentadora Marília Gabriela radicalizou no visual e pintou os cabelos de rosa. Aos 69 anos, a atriz mostrou a mudança no Instagram e diz que a transformação foi por dois motivos: primeiro para agradar a netinha, Valentina, de 7 anos, e o segundo foi para realizar um sonho antigo dela mesma.
"Para comemorar meu aniversário na próxima semana, para agradar a neta Valentina, para realizar um sonho antigo, sim, pintei os cabelos de rosa. Cortei as madeixas e fui feliz. Recomendo a terapia", escreveu Marília na legenda da imagem. Ela completará 70 anos no próximo dia 31.