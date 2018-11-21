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Noite de pizza

Marília Gabriela elogia festa de Faustão: 'Recebe de forma magnânima'

Ela foi à famosa noite de pizza na casa do apresentador

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 13:13
Marília Gabriela foi uma das agraciadas com convite de Fausto Silva para ir à sua famosa noite de pizza, que acontece em sua casa, em São Paulo, periodicamente. A atriz aproveitou o encontro para tietar o apresentador dominical da Globo e elogiou o amigo anfitrião. 
"Meu amigo Fausto Silva, uma das pessoas mais generosas e agregadoras que tenho o prazer de conhecer. Ele junta, passeia por todos, conta histórias, recebe de forma magnânima, irrestrita; e tem um dos melhores abraços deste mundo, esse gigante. Todo ano, quando se aproxima seu fim, é assim: um grupo atrás do outro sendo convidado pra sua casa. Pizza! Hoje estive lá com meu filho que um dia foi seu repórter e nos clicou na hora de partir. Beijos, Faustão querido. Obrigada por tudo", postou.

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