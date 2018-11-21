Marília Gabriela elogia festa de Faustão: 'Recebe de forma magnânima'

Marília Gabriela foi uma das agraciadas com convite de Fausto Silva para ir à sua famosa noite de pizza, que acontece em sua casa, em São Paulo, periodicamente. A atriz aproveitou o encontro para tietar o apresentador dominical da Globo e elogiou o amigo anfitrião.

"Meu amigo Fausto Silva, uma das pessoas mais generosas e agregadoras que tenho o prazer de conhecer. Ele junta, passeia por todos, conta histórias, recebe de forma magnânima, irrestrita; e tem um dos melhores abraços deste mundo, esse gigante. Todo ano, quando se aproxima seu fim, é assim: um grupo atrás do outro sendo convidado pra sua casa. Pizza! Hoje estive lá com meu filho que um dia foi seu repórter e nos clicou na hora de partir. Beijos, Faustão querido. Obrigada por tudo", postou.