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Marido de Simone nega briga com Simaria: 'A gente é família', diz

Empresário esclareceu notícias de que eles não se dão bem porque não se seguem nas redes sociais

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 16:15
Kaká Diniz, marido da cantora Simone, usou o Instagram Stories nessa quarta-feira, 13, para esclarecer notícias recentes de que ele não se dá bem com Simaria e que ambos estariam brigados.
A história se intensificou quando o jornalista Leo Dias falou durante o programa Fofocalizando, do SBT, que o empresário e a cunhada teriam uma "rixa" e que não se seguem nas redes sociais.
"Quando o Leo Dias falou essa história de eu não seguir mais a Simaria ou Simaria não me seguir, essa questão de seguir ou deixar de seguir é uma besteira", disse. "Se eu não sigo ela ou ela não me segue, não significa que eu tenho raiva da Simaria, que eu não falo com ela ou que ela não gosta de mim e que a gente está em briga. Vocês esqueceram que a gente é família? A gente é família", completou.
Cantora Simone ao lado do marido Kaká Diniz Crédito: Instagram/kakadiniz1
"Se eu não sigo ela ou ela não me segue, não significa que eu tenho raiva da Simaria, que eu não falo com ela ou que ela não gosta de mim e que a gente está em briga. Vocês esquecaram que a gente é família? A gente é família", completou.

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