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FICOU BEM IGUAL

Marido de Preta Gil reage a comparações de sua tatuagem com Maisa Silva

'Vocês tão bem doidos', disse Rodrigo Godoy nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 17:49

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 17:49

Maisa Silva e tatuagem que Rodrigo Godoy fez no braço para homenagear a esposa Preta Gil Crédito: Instagram / @maisa / @pretagil
Recentemente, Rodrigo Godoy, marido de Preta Gil, fez uma tatuagem de sua mulher no braço. Não demorou muito para que a internet encontrasse uma sósia do desenho: a atriz Maisa Silva.
"Gente, é sério que vocês tão achando parecida comigo? O Marido da Preta Gil tatuou essa mulher aí tá todo mundo falando que sou eu", escreveu a atriz em seu Twitter, ao ficar sabendo das mensagens que estavam sendo postadas nas redes sociais comparando as duas.
Rodrigo também se pronunciou sobre os comentários, por meio de stories em seu Instagram: "Vocês que tão enchendo a Maisa, vocês tão bem doidos. [...] Fui lá no Instagram dela, comentei brincando e tal, a galera tá rindo. Mas mano, não tem como achar que é a Maisa aqui, de jeito nenhum".
"Aliás, aqui tem, mas aqui não tem, não sei explicar!", brincou, em seguida, rindo ao lado de Preta.
"A maior prova de que tá muito igual à Preta, sabe o que aconteceu? Sol de Maria [neta da cantora] olhou e falou assim: 'Ah! Vovó Pretinha!'. Criança, não sabe nem quem é Maisa", garantiu.

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