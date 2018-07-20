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Mariana Rios faz vídeo para provar que não editou foto de biquíni

Artista ficou incomodada com comentários de seguidores de que 'o vidro estaria torto'

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 01:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 01:25
Crédito: Instagram | Reprodução
A atriz Mariana Rios publicou um vídeo em seu Instagram nesta quinta-feira, 19, para refutar as insinuações de que teria editado uma foto postada anteriormente, na qual aparece de biquíni.
Na foto, comentários feitos por seguidores apontavam que um vidro atrás de Mariana estaria "torto" e indicavam o uso de programas de edição de imagens no bumbum. A imagem foi apagada por Mariana em seguida.
Ela apareceu no mesmo local da foto exibindo seu corpo e escreveu uma provocação: Acho que agora o vidro não está torto, não é mesmo?.

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