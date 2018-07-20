Mariana Rios faz vídeo para provar que não editou foto de biquíni

Crédito: Instagram | Reprodução

A atriz Mariana Rios publicou um vídeo em seu Instagram nesta quinta-feira, 19, para refutar as insinuações de que teria editado uma foto postada anteriormente, na qual aparece de biquíni.

Na foto, comentários feitos por seguidores apontavam que um vidro atrás de Mariana estaria "torto" e indicavam o uso de programas de edição de imagens no bumbum. A imagem foi apagada por Mariana em seguida.