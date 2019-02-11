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DISTÚRBIOS

Mariana Goldfarb relembra período em que teve anorexia e amenorreia

Apresentadora e modelo participou do Encontro desta segunda

Publicado em 

11 fev 2019 às 15:28

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 15:28

Mariana Goldfarb rebate críticas sobre corpo em desabafo Crédito: Reprodução/Instagram
No programa Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira (11), Mariana Goldfarb contou sobre o período em que teve transtorno alimentar. A modelo e apresentadora afirmou que teve anorexia (falta de apetite) durante alguns anos e que chegou a parar de menstruar. 
"Fui definhando. Eu vivia completamente presa. Não conseguia comer um brócolis. Nem água de coco podia beber. Quanto mais magra eu estava, mais elogios das mulheres recebia. Não tinha noção que influenciava as pessoas de maneira tão negativa, porque aquilo faz mal. Passei mal na academia, porque minha pressão caia", afirmou Mariana. 
A apresentadora disse ainda que teve por quase dois anos amenorreia, ou ausência de menstruações, e que apenas recentemente voltou a menstruar. "Não adianta ninguém te falar. Você não enxerga, você precisa de ajuda."
Recentemente, Mariana Goldfarb usou as redes sociais para falar sobre uma imagem publicada por ela em seu perfil no Instagram no qual mostrava suas estrias. "Fiquei muito feliz com a repercussão da foto das estrias. Fiquei orgulhosa de ter colocado. A verdade é que a gente gosta de ver mentirinha, ver uma perfeição utópica e que não vai existir. O real mesmo a gente não gosta de ver. 'Vamos ser perfeitas'. Isso não existe, tá?. Vejo isso com muita clareza".
Fátima Bernardes está de férias. Em seu lugar, a jornalista Praticia Poeta assumiu a apresentação do Encontro.

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