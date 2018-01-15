Mariana Goldfarb e Cauã Reymond se separam

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Cauã Reymond, de 37 anos, e a modelo Mariana Goldfarb, de 27 anos, não dividem mais o mesmo teto. O relacionamento, que durou pouco mais de um ano e meio, começou depois do carnaval de 2016. Em entrevistas, Mariana dizia que se "enxergava como mulher do ator".

Em 2017, em viagem a Nova Iorque, Cauã disse, também em entrevista, que "estava esperando Mariana aceitar o pedido de casamento".

De acordo com o jornal O Globo, no início da relação, a apresentadora deu entrevistas falando que o namoro com o ator e galã teria sido responsável por um distúrbio alimentar nela "por causa da pressão". Na época, Mariana contou que não conseguia se alimentar direito e que era "atacada por todos os lados".

Mas, logo, ela conseguiu reverter o problema mudando o estilo de vida. Fez um detox radical, começou a acordar cedo e fazer exercícios. Antes de Cauã, Mariana conta que comia de tudo e acordava por volta de 12h.