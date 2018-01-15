Mariana Goldfarb e Cauã Reymond se separam

O ator Cauã Reymond, de 37 anos, e a modelo Mariana Goldfarb, de 27 anos, não dividem mais o mesmo teto. O relacionamento, que durou pouco mais de um ano e meio, começou depois do carnaval de 2016. Em entrevistas, Mariana dizia que se "enxergava como mulher do ator".
Em 2017, em viagem a Nova Iorque, Cauã disse, também em entrevista, que "estava esperando Mariana aceitar o pedido de casamento".
De acordo com o jornal O Globo, no início da relação, a apresentadora deu entrevistas falando que o namoro com o ator e galã teria sido responsável por um distúrbio alimentar nela "por causa da pressão". Na época, Mariana contou que não conseguia se alimentar direito e que era "atacada por todos os lados".
Mas, logo, ela conseguiu reverter o problema mudando o estilo de vida. Fez um detox radical, começou a acordar cedo e fazer exercícios. Antes de Cauã, Mariana conta que comia de tudo e acordava por volta de 12h.
Cauã já tem uma filha com a também modelo Grazi Massafera. Em outras ocasiões, ele manifestou vontade de aumentar a família. No momento, no entanto, ele está dedicado ao trabalho: agora, o galã grava a série "Ilha de Ferro", da TV Globo, escrita por Max Mallmann e Adriana Lunardi, com supervisão de Mauro Wilson.