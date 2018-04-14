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"O amor vence"

Mariana Goldfarb confirma volta com Cauã Reymond

Modelo esteve em um evento fitness no Rio neste sábado (14)

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 19:11
Cauã Reymond e Mariana Goldfarb Crédito: Reprodução/Instagram
É oficial! Mariana Goldfarb e Cauã Reymond estão juntos novamente. De acordo com informações da revista Quem, o casal, que teve uma breve separação no início deste ano, confirmou a volta do namoro na tarde deste sábado (14). Mariana contou a novidade durante um evento fitness no Rio.
"Estamos juntos, o amor vence e isso que importa. Está tudo bem, graças a Deus. O mundo está passando por muita coisa, o amor vence e ponto final", disse ela para a QUEM. A modelo, que tem 437 mil seguidores no Instagram, também comentou sobre sua relação com os fãs nas redes sociais.
"Eu tenho escrito muito e tento colocar o que eu sinto para fora, de uma maneira de ajudar os outros. Principalmente as mulheres. Não é uma coisa feminista, nem nada disso, mas sobre autoaceitação", disse ela, que foi uma das convidadas do evento organizado pela Mr. Cat e Harper's Bazaar. "Eu tenho recebido muito afeto das pessoas que me seguem. Eu estou usando as redes sociais para o bem, causas sociais, ambientais. Mostrando quem eu sou, sem falsidade. Eu sou verdadeiro, tudo o que eu coloco ali sou eu".
Mariana, que já fez trabalhos internacionais, não descarta a possibilidade de novos projetos no exterior. "Se pintar, eu vou adorar, estou super aberta. Minha relação com a moda é muito natural, eu acho que o principal é você se sentir bem. A moda ajuda a gente se soubermos usar. Não podemos fingir algo que não somos, que não ficamos à vontade".

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