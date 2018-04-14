Mariana Goldfarb confirma volta com Cauã Reymond

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb Crédito: Reprodução/Instagram

É oficial! Mariana Goldfarb e Cauã Reymond estão juntos novamente. De acordo com informações da revista Quem, o casal, que teve uma breve separação no início deste ano, confirmou a volta do namoro na tarde deste sábado (14). Mariana contou a novidade durante um evento fitness no Rio.

"Estamos juntos, o amor vence e isso que importa. Está tudo bem, graças a Deus. O mundo está passando por muita coisa, o amor vence e ponto final", disse ela para a QUEM. A modelo, que tem 437 mil seguidores no Instagram, também comentou sobre sua relação com os fãs nas redes sociais.

"Eu tenho escrito muito e tento colocar o que eu sinto para fora, de uma maneira de ajudar os outros. Principalmente as mulheres. Não é uma coisa feminista, nem nada disso, mas sobre autoaceitação", disse ela, que foi uma das convidadas do evento organizado pela Mr. Cat e Harper's Bazaar. "Eu tenho recebido muito afeto das pessoas que me seguem. Eu estou usando as redes sociais para o bem, causas sociais, ambientais. Mostrando quem eu sou, sem falsidade. Eu sou verdadeiro, tudo o que eu coloco ali sou eu".