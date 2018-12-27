Mariana Coelho fará participação no show da virada de Cabo Frio, no RJ

Mariana Coelho, ex-The Voice, parte para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (28). Lá, se apresentará no show da virada da cidade ao lado de outros artistas que vão brindar a chegada de 2019 com muita música. A apresentação da capixaba conta com músicas do seu repertório habitual, com canções que vão do reggae até os hits em alta de Vitor Kley.
"Estou bem animada, fiquei muito feliz com o convite e será aberto ao público. Então, espero que as pessoas estejam lá para prestigiar e curtir a nossa música e receber 2019 da melhor forma", destaca. Mariana deve voltar ao Espírito Santo da viagem até o fim da primeira semana de janeiro.
MARIANA COELHO AUTORAL
Em 2019, Mariana também adianta que, já em janeiro, pretende retomar seus trabalhos autorais em São Paulo. Há alguns meses, conforme noticiado pelo
Gazeta Online
, a ex-The Voice chamou a atenção de Rick Bonadio e Marcos Mion, que articularam para realizar álbum da cantora com produção na capital paulista.