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Mariah Carey processa ex-assistente executiva por negligência e roubo

A cantora pede uma medida cautelar para impedir que Lianna Azarian volte a quebrar acordo de confidencialidade

Publicado em 

17 jan 2019 às 21:27

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 21:27

Mariah Carey Crédito: Divulgação/EPIC MUSIC
Mariah Carey acionou a Justiça nesta quarta-feira, 16, contra uma ex-assistente a quem acusa de quebra de acordo de confidencialidade, negligência e roubo, de acordo com documentos do processo. A cantora, uma das mais bem-sucedidas em termos de vendas do mundo, com 200 milhões de discos vendidos e hits como "We Belong Together", pede o ressarcimento de ao menos US$ 3 milhões em danos causados por Lianna Azarian.
Além disso, Mariah pede uma medida cautelar para impedir que a ex-assistente volte a quebrar o acordo de confidencialidade, segundo petição protocolada na Suprema Corte do Estado de Nova York.
Lianna Azarian trabalhou para a cantora de março de 2015 a novembro de 2017, de acordo com os documentos no processo. Os advogados de Mariah, bem como Lianna, não responderam a pedidos de comentários sobre o caso.
O portal de entretenimento TMZ noticiou nesta quarta-feira que a ex-assistente gravou Mariah em segredo e ameaçou divulgar vídeos "embaraçosos" a menos que a estrela pop pagasse US$ 8 milhões. Até o momento, a informação não foi confirmada.

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