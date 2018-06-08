Mariah Carey diz que filho comprou cachorro na internet sem avisá-la

Mariah Carey foi uma das convidadas do Jimmy Kimmel na última quarta-feira, 6, e contou que seu filho Moroccan Cannon, de sete anos, é um "gênio da tecnologia" mas isso nem sempre significa algo positivo.
"Meu filho é tipo um gênio da tecnologia. Eu não tenho controle sobre os iPads dos meus filhos porque, literalmente, ele gastou US$ 5 mil [cerca de R$ 19 mil] na Amazon. Outro dia, ele estava com Nick e comprou um cachorro. A loja ligou para o Nick dizendo: 'Seu cachorro está pronto'. E ele ficou, tipo: 'Eu não pedi nenhum cachorro!'".
Kimmel então questionou o que aconteceu com o cachorro, e ela disse que o pedido foi cancelado. "Nós já temos cachorros o suficiente! Nós temos cachorro, peixes", falou Mariah.
Mas é claro que Mariah não deixou de elogiar Moroccan e sua filha Monroe, da mesma idade. "Eles já até gravaram uma música. Ninguém ouviu ainda. Eles são muito talentosos, são crianças únicas e muito inteligentes. Eu escrevi a música mas minha filha falou: 'Eu realmente preciso ir para o estúdio', e eu fiquei, tipo: 'Você é eu, por acaso?'", relembra.
