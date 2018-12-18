Marcos Pasquim diz que 'não dá mais' para aparecer sem camisa na TV

O ator Marcos Pasquim Crédito: Reprodução/Instagram @pasquim

O ator Marcos Pasquim, conhecido no passado por fazer diversos personagens que costumavam aparecer sem camisa nas novelas e minisséries da Globo, afirmou que isso faz parte do seu passado: "Hoje em dia não dá mais."

Apesar de não se incomodar com a fama de 'descamisado', Pasquim falou sobre o tema em entrevista ao Vídeo Show desta segunda-feira, 17.

"Na realidade, isso fez parte de um período da minha carreira. Eu não fiz mais personagem sem camisa. Hoje em dia não dá mais. Na época, se eu tinha um corpo legal pra mostrar... Não só eu, como todo mundo."

Questionado se já fez procedimentos estéticos, Marcos revelou ter feito transplantes capilares: "Não dá [pra ver]. Ficou bom. Fiz duas vezes."

"Lido bem com a idade. A gente vai ficando mais cansado, não tem mais saco pra algumas coisas. Hoje em dia saio menos, sou muito mais caseiro. A idade me acalmou, era muito mais agitado", contou.