Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Shape

Marcos Pasquim diz que 'não dá mais' para aparecer sem camisa na TV

Ator, que ficou conhecido por sempre aparecer sem camisa na TV, sugere que não tem mais o mesmo corpo para exibir

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 12:15
O ator Marcos Pasquim Crédito: Reprodução/Instagram @pasquim
O ator Marcos Pasquim, conhecido no passado por fazer diversos personagens que costumavam aparecer sem camisa nas novelas e minisséries da Globo, afirmou que isso faz parte do seu passado: "Hoje em dia não dá mais."
Apesar de não se incomodar com a fama de 'descamisado', Pasquim falou sobre o tema em entrevista ao Vídeo Show desta segunda-feira, 17.
"Na realidade, isso fez parte de um período da minha carreira. Eu não fiz mais personagem sem camisa. Hoje em dia não dá mais. Na época, se eu tinha um corpo legal pra mostrar... Não só eu, como todo mundo."
Questionado se já fez procedimentos estéticos, Marcos revelou ter feito transplantes capilares: "Não dá [pra ver]. Ficou bom. Fiz duas vezes."
"Lido bem com a idade. A gente vai ficando mais cansado, não tem mais saco pra algumas coisas. Hoje em dia saio menos, sou muito mais caseiro. A idade me acalmou, era muito mais agitado", contou.
Sobre suas expectativas para 2019, o ator disse que tem planos envolvendo tanto o teatro quanto o cinema.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados