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Documentário

Marcos Palmeira lança série sobre iniciativas sustentáveis

O ator é filiado à Rede e tem militado nos últimos anos em defesa das causas ambientais; 'Manual da Sobrevivência no Século XXI' tem direção de João Amorim

Publicado em 22 de Março de 2018 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 14:42
O ator Marcos Palmeira em cena da série 'Manual da Sobrevivência no Século XXI' Crédito: Reprodução/YouTube/Amorim Filmes
O ator Marcos Palmeira lançou na quarta-feira, 21, o documentário Manual da Sobrevivência no Século XXI. A primeira temporada da série tem 13 capítulos e traz iniciativas que estão sendo implementadas por cidadãos comuns para melhorar a gestão dos recursos naturais.
Dirigido pelo cineasta João Amorim, os episódios serão exibidos pelo canal CineBrasil TV, a partir de 6 de maio. O lançamento do primeiro capítulo aconteceu durante o Fórum Mundial da Água, que acontece em Brasília.
"A ideia do manual é sair do trágico, é trazer soluções. O manual quer mostrar pessoas fazendo o bem pelo bem", disse Marcos Palmeira.
O episódio exibido nesta quarta teve como foco a água e trouxe o exemplo de um senhor que constrói cisternas caseiras em um bairro da periferia de São Paulo, a experiência de uma comunidade sustentável na Bahia e uma dupla que sai pelas ruas da capital paulista à procura de nascentes.
"São as pequenas ações que vão fazer as grandes mudanças, não as grandes obras. É preciso resgatar essa simplicidade", afirmou o ator.
O lançamento do documentário foi acompanhado pela pré-candidata à Presidência e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede). Marcos Palmeira é filiado à Rede e tem militado nos últimos anos em defesa das causas ambientais.

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