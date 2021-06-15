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Marcos Oliveira, o Beiçola, diz que era tratado diferente em A Grande Família

Ator conta que parecia que o estavam ajudando
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2021 às 17:07

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:07

O ator Marcos Oliveira interpreta Beiçola em A Grande Família, na Globo
O ator Marcos Oliveira interpretou Beiçola em A Grande Família, na Globo Crédito: TV Globo/Fabrício Mota
Conhecido como o personagem Beiçola de A Grande Família (2001/2014), o ator Marcos Oliveira, 69, diz que não se sentia tão bem nos bastidores do humorístico da Globo.
Em entrevista ao podcast Só 1 Minutinho, revelou mais detalhes do que acontecia na série. "Sempre fui tratado como 'estamos ajudando o cara'. Eu sentia isso no tratamento distanciado. Nas reuniões que eu nunca participava. Acho que foi como um cala boca. Deviam achar que iria morrer logo", disse o ator como se ele não merecesse estar no projeto.
Embora chateado, ele disse não ter mágoa. "Vamos deixar para lá, pois já foi. Não quero saber, não tenho contato com ninguém. Parece que saí da reencarnação sem nada", revelou.
Atualmente, ele grava cenas do humorístico O Dono do Lar (Multishow). A gravação foi remota e o projeto estreou no começo de junho. "Não me interessa essa TV Globo, eu não tenho menor vontade. Gosto do Multishow, das outras possibilidades, dessa coisa nova. Fazer teatro, fazer vídeos", completou. Procurada, a Globo não havia se pronunciado até a publicação.

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No segundo semestre de 2020, o ator revelou que estava sem fazer sexo havia dez anos ao menos. Segundo ele, a graça atualmente era ser voyeur, ou seja, apenas observar.
"Estou tranquilo com a minha idade. Ultimamente, só me preocupo com o meu trabalho e minha saúde. Não quero saber de relação a dois, a três ou a 10. Os hormônios acabaram, não estou mais a fim de lero lero. Gosto de olhar, mas não tenho mais a participação. Sou voyeur. Quero é trabalhar, não ficar nessa miséria", disse ele na ocasião.
Na mesma época, o ator passou por um procedimento de cateterismo após sofrer com um infarto agudo no miocárdio. Porém, foi apenas um susto e ele se recuperou.

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