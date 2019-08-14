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Beiçola de 'A Grande Família' pede emprego na web: 'comprar remédios'

Ator Marcos Oliveira relatou dificuldades financeiras nas redes sociais

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 18:24
Ator Marcos Oliveira, o Beiçola do seriado 'A Grande Família' Crédito: Rede Globo/Divulgação
A vida não está fácil para ninguém mesmo. O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o Beiçola, no seriado "A Grande Família", que ainda é exibido na TV Globo, passa por problemas financeiros.
> No Caribe, Whindersson passa perrengue com máquina de lavar em inglês
Ele fez um apelo nas redes sociais pedindo por emprego para comprar remédios. "Estou precisando de trabalho. Me ajudem. Eu só estou precisando comprar remédios, estou mal de cama", escreveu o ator no Facebook.
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O desabafo rapidamente foi compartilhado pelos amigos, que se dispuseram a ajudá-lo financeiramente e com oportunidades. Nos comentários, Carlos explicou que é uma ajuda temporária, já que voltará aos palcos e a gravar a série "O dono do lar", do Multishow, em dezembro. "Até lá que é o problema", explicou.
O desabafo de Marcos Oliveira, o Beiçola de "A Grande Família", nas redes sociais Crédito: Reprodução/Facebook

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