Beiçola de 'A Grande Família' pede emprego na web: 'comprar remédios'

Ator Marcos Oliveira, o Beiçola do seriado 'A Grande Família' Crédito: Rede Globo/Divulgação

A vida não está fácil para ninguém mesmo. O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o Beiçola, no seriado "A Grande Família", que ainda é exibido na TV Globo, passa por problemas financeiros.

Ele fez um apelo nas redes sociais pedindo por emprego para comprar remédios. "Estou precisando de trabalho. Me ajudem. Eu só estou precisando comprar remédios, estou mal de cama", escreveu o ator no Facebook.

O desabafo rapidamente foi compartilhado pelos amigos, que se dispuseram a ajudá-lo financeiramente e com oportunidades. Nos comentários, Carlos explicou que é uma ajuda temporária, já que voltará aos palcos e a gravar a série "O dono do lar", do Multishow, em dezembro. "Até lá que é o problema", explicou.