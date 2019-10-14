Difícil para todo mundo!

Márcio Kieling acumula dívida de R$ 40 mil em condomínio, diz colunista

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a casa em que está vivendo o bonito fica no Recreio, no Rio de Janeiro

Marcio Kieling, 41, se mudou recentemente da casa que morava com a esposa e o filho. Mas, de acordo com a coluna de Fábia Oliveira, o ator deixou para trás uma dívida de R$ 40 mil de condomínio.

A casa de Kieling ficava em um condomínio fechado no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a colunista, o valor mensal que deveria ser pago era de R$ 600,00 e foi ajustado recentemente para R$ 900,00.

Afastado das telinhas desde 2017, quando fez uma participação na novela "Sol Nascente" (Globo), o ator está atualmente trabalhando para o lançamento da peça "Ao Anoitecer", que aguarda arrecadação online para sua montagem.

"O intuito de estarmos criando esse financiamento coletivo é a situação delicada que estamos vivendo no país. Não existe incentivo/investimento cultural e acreditamos que essa é uma plataforma interessante para viabilizarmos o nosso projeto", descreve o site que arrecada contribuições.

Atualmente, o ator também estrela a série "Chuteira Preta", da Amazon Prime, sobre o submundo do futebol. Já há um tempo, Kieling se dedica ao teatro e, em 2018, escreveu a peça "Até que a Internet nos Separe", em que também atuou, ao lado de Carol Nakamura.

