Home
>
Famosos
>
Márcio Kieling acumula dívida de R$ 40 mil em condomínio, diz colunista

Márcio Kieling acumula dívida de R$ 40 mil em condomínio, diz colunista

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a casa em que está vivendo o bonito fica no Recreio, no Rio de Janeiro

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 07:48

 - Atualizado há 6 anos

O ator Márcio Kieling Crédito: Reprodução/Instagram @marciokieling

Marcio Kieling, 41, se mudou recentemente da casa que morava com a esposa e o filho. Mas, de acordo com a coluna de Fábia Oliveira, o ator deixou para trás uma dívida de R$ 40 mil de condomínio. 

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

A casa de Kieling ficava em um condomínio fechado no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a colunista, o valor mensal que deveria ser pago era de R$ 600,00 e foi ajustado recentemente para R$ 900,00. 

Afastado das telinhas desde 2017, quando fez uma participação na novela "Sol Nascente" (Globo), o ator está atualmente trabalhando para o lançamento da peça "Ao Anoitecer", que aguarda arrecadação online para sua montagem.

Leia mais

Vitão aparece com roupa de Anitta e rumores de romance aumentam

Gusttavo Lima compra jatinho de valor multimilionário

Marília Mendonça e maquiador são xingados por fãs que não queriam pegar fila para foto

"O intuito de estarmos criando esse financiamento coletivo é a situação delicada que estamos vivendo no país. Não existe incentivo/investimento cultural e acreditamos que essa é uma plataforma interessante para viabilizarmos o nosso projeto", descreve o site que arrecada contribuições. 

Atualmente, o ator também estrela a série "Chuteira Preta", da Amazon Prime, sobre o submundo do futebol. Já há um tempo, Kieling se dedica ao teatro e, em 2018, escreveu a peça "Até que a Internet nos Separe", em que também atuou, ao lado de Carol Nakamura.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

dividas fábia oliveira

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais