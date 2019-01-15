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TELEVISÃO

Marcelo Adnet revela ter chorado por causa do fim do 'Tá no Ar'

'Eu tô começando a ficar triste, a gente vai notando, tá acabando', afirmou humorista

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 20:41

Publicado em 

15 jan 2019 às 20:41
15/01/2019 - Elenco do 'Tá no Ar: A TV na TV' relembrando momentos marcantes e personagens mostrados ao longo das temporadas do programa Crédito: Estevam Avellar / Globo / Divulgação
Em clima de despedida do Tá no Ar: A TV na TV, humorístico que estreia sua última temporada nesta terça-feira, 15, Marcelo Adnet e parte do elenco do programa participaram do Encontro com Fátima Bernardes para falar sobre o fim da atração.
Segundo Adnet, os humoristas ainda estão em um ritmo intenso de gravações: "Faltam pouco mais de duas semanas pra acabar."
"Eu tô começando a ficar triste. Outro dia eu tava dando uma entrevista e, no meio da entrevista, eu chorei. Mas a pessoa não soube, porque eu tava no telefone. A gente vai notando, tá acabando", conta.
Marcius Melhem foi outro que lamentou o fim da atração: "O Tá no Ar é um daqueles momentos da sua vida que é um cometa. Deu tudo certo ali, a gente comunicou o grupo, não só o trabalho da tela pra fora deu muito certo, comunicou, virou referência, como pra dentro, pra nós, é um grupo muito unido. A gente se ama muito. Isso tá sendo o mais difícil, mais do que o programa."
A Globo também divulgou um vídeo com alguns momentos de bastidores do Tá no Ar e depoimentos do elenco e de pessoas envolvidas na produção:

Este vídeo pode te interessar

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