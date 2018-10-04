Marca lança fantasia de influenciadora digital para Halloween

Fantasia de influenciadora digital para o Halloween Crédito: Urban Outfitters/Divulgação

A rede americana Urban Outfitters lançou uma fantasia de "influenciadora" para o Halloween, comemorado no dia 31 de outubro. O kit, que inclui um top esportivo e uma calça legging em tons de cinza, é inspirado nas peças da Yeezy, marca do rapper Kanye West que é frequentemente usada por Kim Kardashian, sua esposa e uma das maiores influencers do mundo.

À venda por 59 dólares, o look minimalista é definido pela marca como "discreto e digno de um influenciador superstar". No site, a modelo aparece vestindo também uma peruca de cabelos loiros e lisos, um óculos de sol, um casaco de moletom e tênis brancos estilo "tiozão", não inclusos no kit mas disponíveis para compra no e-commerce.