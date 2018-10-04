Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inovação do terror

Marca lança fantasia de influenciadora digital para Halloween

O visual é inspirado no estilo de Kim Kardashian
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 19:04

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 19:04

Fantasia de influenciadora digital para o Halloween Crédito: Urban Outfitters/Divulgação
A rede americana Urban Outfitters lançou uma fantasia de "influenciadora" para o Halloween, comemorado no dia 31 de outubro. O kit, que inclui um top esportivo e uma calça legging em tons de cinza, é inspirado nas peças da Yeezy, marca do rapper Kanye West que é frequentemente usada por Kim Kardashian, sua esposa e uma das maiores influencers do mundo.
À venda por 59 dólares, o look minimalista é definido pela marca como "discreto e digno de um influenciador superstar". No site, a modelo aparece vestindo também uma peruca de cabelos loiros e lisos, um óculos de sol, um casaco de moletom e tênis brancos estilo "tiozão", não inclusos no kit mas disponíveis para compra no e-commerce.
O visual, aliás, remete à campanha lançada pela Yeezy no início deste ano, em que personalidades e amigas do casal West, como Paris Hilton e Jodyn Woods, foram convidadas para recriar fotos de Kim Kardashian pelas ruas de Calabasas, na Califórnia, imitando suas poses e usando as mesmas roupas, com direito até ao cabelo platinado que Kim tinha na época.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados