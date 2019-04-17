Mara Maravilha nega boato de que é Iluminati: "Não nego a Jesus"

"Iluminate (sic.) eu? É pra rir, não é?! Justo eu que sou cristã e desde o início da minha conversão sou perseguida pela minha fé... Mesmo que essa seita cita nomes de destaques mundiais ligados a ela, eu realmente não tenho nenhum interesse de me envolver ou ter o meu nome associado a isso... O que aconteceu?! Simplesmente uma fotinha artística e despretensiosa que fiz, gerou uma especulação sobre a minha fé... Engraçado mesmo", escreveu a cantora gospel.