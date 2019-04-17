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Esclarecimento

Mara Maravilha nega boato de que é Iluminati: "Não nego a Jesus"

Cantora gospel esclareceu a situação e fez textão no Instagram para falar com os fãs

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 20:31

Publicado em 

17 abr 2019 às 20:31
Crédito: Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial
Mara Maravilha desabafou no Instagram para desmentir boatos que estão rodando na web e deixou claro: ela não é Iluminati. 
"Iluminate (sic.) eu? É pra rir, não é?! Justo eu que sou cristã e desde o início da minha conversão sou perseguida pela minha fé... Mesmo que essa seita cita nomes de destaques mundiais ligados a ela, eu realmente não tenho nenhum interesse de me envolver ou ter o meu nome associado a isso... O que aconteceu?! Simplesmente uma fotinha artística e despretensiosa que fiz, gerou uma especulação sobre a minha fé... Engraçado mesmo", escreveu a cantora gospel. 
Segundo informações da revista Contigo!, os Illuminatti formam uma sociedade secreta que, segundo teóricos da conspiração, tem o objetivo de conquistar posições de poder.
 

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