Mano Walter fala de novo CD e diz que quer ser pai até 2020

Crédito: Reprodução/Instagram @mano_walter

Mano Walter deve bater ponto na maternidade até o fim de 2020. É que, até essa data, o cantor pretende ter o primeiro filho, aos 32 anos, ao lado de sua namorada, a Miss Santa Catarina 2018, Débora Silva. Além disso, o sertanejo já está de olho em novas músicas para compor seu quarto álbum, que deve ser lançado em breve, e aposta em parcerias até com mesclas de gêneros musicais para bombar a carreira até lá.

Em visita ao Espírito Santo, Mano Walter participou de uma transmissão ao vivo do Gazeta Online direto do Estúdio da Redação, na Rede Gazeta, em Vitória, na manhã desta quarta (27). Até o fim do dia, ele estará envolvido em um evento exclusivo para ouvintes da Rádio Litoral FM, em um gastrobar da Serra.

Mano Walter e a namorada, a Miss Santa Catarina 2018, Débora Silva Crédito: Reprodução/Instagram @deborarsilvaa

Durante o bate-papo, o cantor detalhou um pouco da carreira, falou das conquistas que já teve e também de sua amizade com os fãs. Com o Espírito Santo, ele tem um vínculo especial, uma vez que é criador de cavalos e possui amizade com um empresário daqui do mesmo ramo. "Meu aniversário, em 2018, eu comemorei aqui", lembra. Mano Walter ainda destacou os pontos importantes que o fizeram ser hoje o segundo nome mais popular do forró nacional, ficando atrás só de Wesley Safadão.

Recentemente, o cantor deu um boom em seus views na web com uma música que gravou com Cláudia Leitte. "Então Vem Cá", nome do hit, tem mais de 36 milhões de visualizações nas plataformas digitais. Depois disso, passou a investir em "Fingindo Maturidade", com o jovem Gustavo Mioto, em gravação feita em São Paulo. Na internet, o vídeo tem mais de 20,3 milhões de reações.