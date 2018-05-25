Mangueira vai convidar rainha para participar do carnaval

Depois do Rei Momo, o carnaval do Rio pode ganhar mais um monarca para sua corte: a Rainha Elizabeth II. A Mangueira vai convidá-la para fazer parte da sua tradicional Velha Guarda e participar dos desfiles, ideia lançada por causa do seu modelito verde (com detalhes, na verdade, roxos) usado no casamento de Meghan e Harry.
O negócio é tão sério que o presidente Chiquinho já consultou a presidente da Velha Guarda, Gilda Moreira, que deu seu aval. O convite impresso vai relatar a história da Mangueira e será formalizado na próxima semana por meio do Consulado Britânico.
Em outras ocasiões, a Rainha Elizabeth II também usou figurino com o verde e rosa da escola, como, por exemplo, na festa que encerrou as celebrações por seus 90 anos, em 2016.