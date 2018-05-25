Rainha Moma?

Mangueira vai convidar rainha para participar do carnaval

Depois do look verde e quase rosa da monarca, a escola de samba a quer fazendo parte da tradicional Velha Guarda
Redação de A Gazeta

25 mai 2018 às 13:21

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 13:21

Rainha Elizabeth II no casamento do príncipe Harry com Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @royalsupdate
Depois do Rei Momo, o carnaval do Rio pode ganhar mais um monarca para sua corte: a Rainha Elizabeth II. A Mangueira vai convidá-la para fazer parte da sua tradicional Velha Guarda e participar dos desfiles, ideia lançada por causa do seu modelito verde (com detalhes, na verdade, roxos) usado no casamento de Meghan e Harry.
O negócio é tão sério que o presidente Chiquinho já consultou a presidente da Velha Guarda, Gilda Moreira, que deu seu aval. O convite impresso vai relatar a história da Mangueira e será formalizado na próxima semana por meio do Consulado Britânico.
> Vitória é a quarta cidade do Brasil que mais busca sobre casamento real
Em outras ocasiões, a Rainha Elizabeth II também usou figurino com o verde e rosa da escola, como, por exemplo, na festa que encerrou as celebrações por seus 90 anos, em 2016.

