Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Mamma Bruschetta se afasta da TV para realizar exames

No momento, não há previsão de quando Mamma Bruschetta estará à telinha

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 14:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 14:21
Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução
A apresentadora Mamma Bruschetta ficará afastada do programa "Fofocalizando" por alguns dias. A assessoria de imprensa da emissora responsável pelo programa informou que o motivo é a realização de exames periódicos.
Em setembro do ano passado, a apresentadora foi internada em uma unidade do Hospital São Camilo em São Paulo, após ter dificuldades para andar. Após exames, constatou-se que se tratava de uma inflamação na perna. Em menos de uma semana, ela recebeu alta.
> Leia mais notícias de Entretenimento
A atração continua sendo apresentada, sem substituição de Mamma, por Lívia Andrade, Leão Lobo, Mara Maravilha, Leo Dias e Décio Piccinini.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados