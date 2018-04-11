Mamma Bruschetta se afasta da TV para realizar exames

A apresentadora Mamma Bruschetta ficará afastada do programa "Fofocalizando" por alguns dias. A assessoria de imprensa da emissora responsável pelo programa informou que o motivo é a realização de exames periódicos.

Em setembro do ano passado, a apresentadora foi internada em uma unidade do Hospital São Camilo em São Paulo, após ter dificuldades para andar. Após exames, constatou-se que se tratava de uma inflamação na perna. Em menos de uma semana, ela recebeu alta.