Mamma Bruschetta anuncia bariátrica e plástica: "20 quilos de barriga"

Pesando 184 quilos, apresentadora diz que não aguenta mais ter que lidar com as dificuldade que a gordura a impõe no dia a dia

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 08:14 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschetta

Mamma Bruschetta convive com uns quilinhos extras há algum tempo, mas pode ser que toda essa situação desconfortável - segundo ela mesma diz - esteja perto de acabar. É que em entrevista ao TV Fama desta terça (15) a apresentadora do Fofocalizando disse que já está nos preparativos para se submeter a uma cirurgia bariátrica. Depois disso, já tem plásticas em seus planos.

"Estou com excesso de peso e começou a me incomodar um pouco. Preciso fazer a bariátrica. Há três anos eu ia operar, justamente na época que o Silvio Santos me convidou para o programa. Estava com 150 kg, tive que escolher entre ficar magra e desempregada ou empregada e gorda", explicou.

Aos 70 anos, Mamma diz que precisa cuidar da saúde e que dessa vez vai entrar na faca sem medo de ser feliz. Segundo ela, coisas pequenas se tornaram verdadeiras "funções" no dia a dia: "Estou com 70 anos, preciso cuidar um pouco de mim, da minha saúde. Quero ficar mais saudável e tirar essa barriga, esse avental de gordura. Dessa vez vou com muita firmeza, quero ficar mais saudável do que estou. Para subir no ônibus ou na escada é um inferno, quero ser feliz. Até para fazer amorzinho complica".

Atualmente, Mamma está com 184 quilos e só pode operar quando emagrecer até chegar aos 132. Depois, pretende emagrecer 50 quilos e quando atingir 90 quilos estima que uma plástica na barriga elimine outros 20 quilos de excesso de pele.

