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TRETA NA COPA

Maluma tem US$ 800 mil em artigos de luxo roubados em hotel na Rússia

Cantor colombiano está no país para acompanhar a Copa do Mundo

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 21:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 21:46
Maluma Crédito: Reprodução/Instagram @maluma
Há uma semana na Rússia para acompanhar os jogos da Copa do Mundo, o cantor Maluma - que já fez parceria com Anitta - se deparou com uma difícil situação. O colombiano foi vítima de um roubo, nesta terça-feira (19), dentro do hotel em que está hospedado. A informação é da agência de notícias AP, que cita como fonte a imprensa russa.
De acordo com a agência, Maluma teve sua suíte de hotel na Rússia invadida por um ladrão que se passou por convidado do artista, que não estava no local. No momento do furto, Maluma estava em Saransk, assistindo a estreia da seleção de seu país na Copa do Mundo, que foi derrotada pelo Japão.
Com o roubo, ele perdeu US$ 800 mil (aproximadamente R$ 3 milhões) em artigos de luxo.
A lista dos itens roubados inclui uma blusa da grife Louis Vuitton, 11 relógios Rolex e Hublot que valem de US$ 3 mil a US$ 130 mil, jóias da Cartier, pulseiras, brincos e anéis. Os ladrões também roubaram dez óculos e outros itens valiosos.
Segundo a polícia russa, uma investigação está em andamento para averiguar o roubo. O cantor ainda não se pronunciou. Mais cedo, Maluma postou uma foto em seu Instagram num jatinho indo para Saransk.

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