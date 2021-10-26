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Maju Coutinho se despede do "Jornal Hoje"

A partir de 21 de novembro, a jornalista assume o comando do Fantástico ao lado de Poliana Abritta. Maju assume o lugar de Tadeu Schmidt

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 15:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2021 às 15:41
A apresentadora Maju Coutinho
A apresentadora Maju Coutinho Crédito: Globo/Fábio Rocha
Após dois anos à frente do Jornal Hoje, Maju Coutinho se despediu do telejornal nesta terça-feira (26). A partir de 21 de novembro, a jornalista assume o comando do Fantástico ao lado de Poliana Abritta.
"Hoje foi meu último dia no Jornal Hoje. Eu agradeço pela sua companhia nesses últimos dois anos, à equipe do JH. Foi muito bom estar ao seu lado na hora do almoço. A gente se vê no Fantástico no dia 21 de novembro. Obrigada e até lá", se despediu Maju, que foi aplaudida pela equipe do telejornal.
Maju assume o lugar de Tadeu Schmidt, que deixou o programa dominical para apresentar o Big Brother Brasil em 2022. Ela já esteve no palco do Fantástico em 2019, substituindo Poliana Abritta em suas férias.
"Depois de assumir o desafio de apresentar o JH sozinha, especialmente durante a pandemia, quando o jornal estava com informações muito quentes, agora tenho o prazer de ir para o Fantástico, um programa que sempre admirei e no qual sempre quis trabalhar, com a honra de ter uma mulher ao meu lado", disse.
Poliana também saudou a sua nova companheira em postagem na rede social. Ela publicou três fotos ao lado de Maju no palco do Fantástico no dia do anúncio, 10 de outubro.
"Maju, querida! Nossa galeria de fotos começa hoje. Você é bem vinda demais!", escreveu a jornalista, que espera grandes feitos da parceria. "Vai ser uma troca linda, minha nova parceira. Feliz e emocionada com a história que vamos escrever juntas."
Na Globo desde 2007, Maria Júlia Coutinho atuou como repórter dos telejornais locais de São Paulo por seis anos. Ela foi escalada provisoriamente para apresentar a previsão do tempo no Globo Rural e no Bom Dia Brasil em 2013.
Seu carisma fez sucesso e, no ano seguinte, foi para o Hora 1, onde informava a previsão do tempo de forma descontraída.
Depois de ser a "moça do tempo" de outros telejornais, estreou no Jornal Nacional em 2015, levando seu estilo único de interpretar os mapas meteorológicos ao vivo.
Como plantonista, Maju apresentou o Jornal Hoje pela primeira vez em 2017 e o Jornal Nacional em 2019, poucos meses antes de estrear como titular na bancada do JH.

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