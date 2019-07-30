TELEVISÃO

Maju Coutinho fará estreia como apresentadora do 'Fantástico'

Jornalista substituirá Poliana Abritta nos domingos 4 e 11 de agosto

A jornalista Maju Coutinho fará sua estreia como apresentadora do Fantástico no próximo domingo, 4, confirmou a assessoria da Globo ao E+ nesta terça-feira, 30.

Por meio de nota, a emissora informou que "Ana Paula Araújo passou a cobrir as férias de Renata Vasconcellos no Jornal Nacional, seguindo as alterações naturais de apresentadores substitutos em programas e telejornais da Globo".

"Com isso, Maria Julia Coutinho cobrirá as férias de Poliana Abritta no Fantástico, nos dias 4 e 11 de agosto. Desde o ano passado, Dony de Nuccio substitui Tadeu Schmidt durante as férias do apresentador do programa dominical", concluiu o comunicado.

Em fevereiro deste ano, Maju fez sua estreia no Jornal Nacional, tornando-se a primeira mulher negra na bancada do telejornal, que estreou há quase 50 anos, em 1º de setembro de 1969.

