Maju Coutinho fará estreia como apresentadora do 'Fantástico'

Jornalista substituirá Poliana Abritta nos domingos 4 e 11 de agosto

Agência Estado

Publicado em 30 de julho de 2019 às 23:27

19/02/2019 - Maju Coutinho estreia na bancada do Jornal Nacional Crédito: Reprodução

A jornalista Maju Coutinho fará sua estreia como apresentadora do Fantástico no próximo domingo, 4, confirmou a assessoria da Globo ao E+ nesta terça-feira, 30.

> Maju Coutinho diz que 'deu pânico' em estreia no 'Jornal Nacional'

Por meio de nota, a emissora informou que "Ana Paula Araújo passou a cobrir as férias de Renata Vasconcellos no Jornal Nacional, seguindo as alterações naturais de apresentadores substitutos em programas e telejornais da Globo".

"Com isso, Maria Julia Coutinho cobrirá as férias de Poliana Abritta no Fantástico, nos dias 4 e 11 de agosto. Desde o ano passado, Dony de Nuccio substitui Tadeu Schmidt durante as férias do apresentador do programa dominical", concluiu o comunicado.

> Philipe Lemos, da TV Gazeta, vai apresentar o Jornal Nacional

Em fevereiro deste ano, Maju fez sua estreia no Jornal Nacional, tornando-se a primeira mulher negra na bancada do telejornal, que estreou há quase 50 anos, em 1º de setembro de 1969.

