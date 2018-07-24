Maisie Williams faz tatuagem com frase de 'Game of Thrones'

Maisie Williams é Arya Stark em "Game of Thrones" Crédito: Reprodução

Há algumas semanas, Sophie Turner apareceu com uma nova tatuagem, que faz referência a uma frase de Game of Thrones. Agora, foi a vez de Maisie Williams, que interpreta Arya Stark, marcar em sua pele uma frase da série.

Ela publicou algumas fotos em seu Stories do Instagram mostrando o momento em que estava prestes a tatuar. "Advinha quem vai tatuar 'No One'?", escreveu Maisie.