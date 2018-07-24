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Maisie Williams faz tatuagem com frase de 'Game of Thrones'

Atriz interpreta Arya Stark na série, que deve estrear sua última temporada em 2019

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 17:16
Maisie Williams é Arya Stark em "Game of Thrones" Crédito: Reprodução
Há algumas semanas, Sophie Turner apareceu com uma nova tatuagem, que faz referência a uma frase de Game of Thrones. Agora, foi a vez de Maisie Williams, que interpreta Arya Stark, marcar em sua pele uma frase da série.
Ela publicou algumas fotos em seu Stories do Instagram mostrando o momento em que estava prestes a tatuar. "Advinha quem vai tatuar 'No One'?", escreveu Maisie.
A frase é dita várias vezes na frase pela própria Arya, quando ela está em treinamento para fazer parte dos Homens sem Rosto. Ela ainda não publicou o resultado da tatuagem.

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