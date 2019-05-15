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Maisie Williams afirma que lutou contra baixa autoestima durante GoT

Atriz que dá vida à personagem Arya Stark disse que passou um longo período da vida dizendo que se odiava

Publicado em 

15 mai 2019 às 17:53

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 17:53

25/02/2019 - Maisie como Arya Stark em cena da oitava temporada de 'Game of Thrones' Crédito: YouTube / HBO ENTITY_apos_ENTITY19: It All Starts Here | Coming Soon (2019) / Reprodução
A atriz Maisie Williams, que vive a personagem Arya Stark em Game of Thrones, afirmou que lutou muito contra a baixa autoestima e a autoaversão por anos quando começou a gravar a série de sucesso.
Ela contou que boa parte desse sentimento foi despertada pelos 'trolls' das redes sociais. Segundo a atriz de 22 anos, os comentários prejudicavam sua psique, mas ela não conseguia parar de lê-los, por mais negativos que fossem.
"É algo que estou realmente tentando me libertar no momento", disse ela em entrevista à Fearne Cotton, no podcast Happy Place. "Eu passei um período muito longo da minha vida em que eu dizia a mim mesma, todos os dias, que eu me odiava", completou.
Maisie conta que a pressão chegou ao ponto de ela estar conversando com os amigos e sua mente pensando "sobre todas as coisas estúpidas que eu disse na vida".
"Quando eu comecei a ir fundo e a descobrir por que eu disse aquelas coisas, na verdade, não tinha nada a ver comigo", afirmou. "Muitos desses problemas estão realmente ligados a coisas do seu passado, a medida que você começa a ir fundo e se fazer perguntas maiores do que 'Por que eu me odeio?'. É mais: 'Por que você se faz sentir desse jeito?'. As respostas para todas essas perguntas realmente estão dentro de você", refletiu.
A atriz afirma que houve um tempo em que ela ficou realmente triste e depois saiu desse estado. Agora, para ela, é "aterrorizante" pensar em voltar a esse sentimento e isso é algo em que ela está trabalhando.

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