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Surpresa

Maisa Silva se assusta ao saber que Sabrina Sato é ex-BBB

Sabrina Sato também se mostrou surpresa ao reencontrar a atriz do SBT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 12:36

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 12:36

. Crédito: Montagem Gazeta Online
Em vídeo gravado nos bastidores de uma campanha publicitária, a apresentadora da Record TV fez a revelação para Maisa. "Ela nasceu em 2002, eu participei do BBB em 2003, ela não tinha nem um ano", brinca Sabrina durante gravação na praia.
"Eu não sabia mesmo, porque eu só comecei a assistir BBB depois, né?", justifica Maisa Silva. Ela aproveitou a oportunidade para gravar um vídeo para o canal no YouTube.
Sabrina Sato também se mostrou surpresa ao reencontrar a atriz do SBT. "Gente, lembro da Maisa criança. Eu não tinha reparado que ela virou uma mulher. Tá um mulherão!", disse. Sobre a gravidez da apresentadora da Record TV, Sabrina pediu sugestão de nome para a filha que está chegando. Maisa foi enfática: "Ah, acho que você devia chamar ela de Maisa (sic)", brincou.

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