Maisa Silva se assusta ao saber que Sabrina Sato é ex-BBB

. Crédito: Montagem Gazeta Online

Em vídeo gravado nos bastidores de uma campanha publicitária, a apresentadora da Record TV fez a revelação para Maisa. "Ela nasceu em 2002, eu participei do BBB em 2003, ela não tinha nem um ano", brinca Sabrina durante gravação na praia.

"Eu não sabia mesmo, porque eu só comecei a assistir BBB depois, né?", justifica Maisa Silva. Ela aproveitou a oportunidade para gravar um vídeo para o canal no YouTube.