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AMOR E AMIZADE

Maisa Silva mostra como seu namorado se parece com Fernanda Paes Leme

'Impossível saber quem eu amo mais', brincou a atriz

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 19:08
Maisa Silva Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
Maisa Silva usou o Twitter no último domingo, 9, para se declarar ao namorado Nicholas Arashiro e demonstrar carinho pela sua amiga Fernanda Paes Leme.
"Gêmeos preferidos. Impossível saber quem eu amo mais", escreveu ela, dando a entender que acha os dois parecidos.
Os seguidores da atriz brincaram na rede social, dizendo que Arashiro e Fernanda são a versão brasileira de Zack e Cody - sitcom que mostra as aventuras dos gêmeos que dão nome ao seriado:
Ativa nas redes sociais, Maisa publicou, no mesmo dia, uma animação do filme Como Treinar o seu Dragão, em que ela aparece sobre uma das criaturas do desenho. A obra chega aos cinemas em 17 de janeiro de 2019. Assista:

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