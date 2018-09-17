Maisa Silva é a adolescente mais seguida no Instagram

Maisa Silva Crédito: Reprodução/Twitter @maisasilva

Maisa Silva tem 16 milhões de seguidores no Instagram. Já é considerada uma 'adolescente fenômeno' nas redes sociais.

A apresentadora brasileira perde apenas para a atriz Millie Bobby Brown, de 14 anos. Ela tem 17,2 milhões de seguidores na página oficial no Instagram.

A personagem Eleven, da série Stranger Things, foi eleita uma das cem pessoas mais influentes do mundo pela revista

Time

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No perfil oficial no Instagram, Maisa comemorou o número de seguidores e agradeceu aos fãs. "Dezesseis milhões aqui no Insta (sic). Muito obrigada. Amo muito vocês", escreveu.

Outra adolescente brasileira que coleciona milhões de fãs nas redes sociais é a atriz Larissa Manoela, também do SBT. Ela tem 15,9 milhões de seguidores na página oficial no Instagram.