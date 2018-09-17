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FAMOSA

Maisa Silva é a adolescente mais seguida no Instagram

No ranking mundial, atriz brasileira perde apenas para Millie Bobby Brown, a Eleven de 'Stranger Things'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 14:01

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 14:01

Maisa Silva Crédito: Reprodução/Twitter @maisasilva
Maisa Silva tem 16 milhões de seguidores no Instagram. Já é considerada uma 'adolescente fenômeno' nas redes sociais.
A apresentadora brasileira perde apenas para a atriz Millie Bobby Brown, de 14 anos. Ela tem 17,2 milhões de seguidores na página oficial no Instagram.
A personagem Eleven, da série Stranger Things, foi eleita uma das cem pessoas mais influentes do mundo pela revista
Time
.
No perfil oficial no Instagram, Maisa comemorou o número de seguidores e agradeceu aos fãs. "Dezesseis milhões aqui no Insta (sic). Muito obrigada. Amo muito vocês", escreveu.
Outra adolescente brasileira que coleciona milhões de fãs nas redes sociais é a atriz Larissa Manoela, também do SBT. Ela tem 15,9 milhões de seguidores na página oficial no Instagram.
Em agosto deste ano, Maísa participou do programa Conversa com Bial, na TV Globo. Na ocasião, falou sobre o uso da tecnologia e adolescência.

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