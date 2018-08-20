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Maísa Silva comemora 'nove meses e um dia' de namoro

Apresentadora mirim publicou o aniversário do romance nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 14:45

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 14:45

Maisa Silva e o namorado Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
Em clima de romance, Maísa Silva postou, na página dela oficial no Instagram, o aniversário de namoro com Nicolas Arashiro, que não é do meio artístico. Na noite deste domingo, 19, a atriz mirim declarou: "Eu e um Pocoyo, juntos há 9 meses e 1 dia. :-)"
Em fevereiro deste ano, Maísa Silva assumiu o primeiro namoro dela. Na época, publicou uma foto dando um beijo na bochecha de Nicolas e comentou: "Happy Valentines Day."
A data, o Dia dos Namorados comemorado na Europa e nos EUA, foi escolhida a dedo pela apresentadora para confirmar o relacionamento com o estudante. "Gente, to namorando, beleza? Agora posso soltar 'as fotinha'", escreveu a atriz na página oficial no Twitter.
Depois de anunciar publicamente o namoro, Silvio Santos provocou Maísa durante o Jogo dos Pontinhos, programa dominical do SBT. "Mas você está namorando quem?", questiona o dono da emissora. "Não te interessa", responde Maísa, arrancando risos da plateia.

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