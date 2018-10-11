Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fora do SBT

Maisa Silva apresentará programa em outra emissora

Atriz comandará premiação na Nickelodeon em novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 12:22

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 12:22

Maisa Silva era apenas uma garotinha de sete anos quando assistia ao Meus Prêmios Nick, atração do canal de TV a cabo Nickelodeon e que premia artistas que se destacam e são os favoritos do mundo teen. Agora, em 2018, a atriz do SBT comandará a edição do programa em novembro.
. Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
Parece que eu to sonhando. E é óbvio que quero agradecer a todos os meus fãs, sem vocês eu não conseguiria. Prometo pra vocês que vamos nos divertir muito nessa edição de 2018 do MPN (sic), escreveu na legenda da foto de divulgação do programa.
Maisa Silva foi indicada em quatro categorias do Meus Prêmios Nick: Artista de TV Favorito, Ship do Ano, Instagram Favorito e Canal do YouTube Favorito. No perfil oficial no Instagram, a atriz também pediu votos aos fãs.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados