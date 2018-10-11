Maisa Silva apresentará programa em outra emissora

Maisa Silva era apenas uma garotinha de sete anos quando assistia ao Meus Prêmios Nick, atração do canal de TV a cabo Nickelodeon e que premia artistas que se destacam e são os favoritos do mundo teen. Agora, em 2018, a atriz do SBT comandará a edição do programa em novembro.

. Crédito: Reprodução/Instagram @maisa

Parece que eu to sonhando. E é óbvio que quero agradecer a todos os meus fãs, sem vocês eu não conseguiria. Prometo pra vocês que vamos nos divertir muito nessa edição de 2018 do MPN (sic), escreveu na legenda da foto de divulgação do programa.