Maisa lembra primeiro beijo e revela que treinava com copo de gelo

Maisa Silva já não é mais aquela menininha que comandava o Sábado Animado. Aos 16 anos, a atriz e apresentadora tem programa próprio no SBT e, em conversa exibida na tarde deste sábado (4), ela decidiu revelar como foi seu primeiro beijo.
Em conversa com Karol Conká e Marlei Cevada, a jovem narrou como foi a experiência e revelou que, antes do dia fatídico, treinou e pegou dicas com amigas.
"Uma amiga disse para eu treinar no
copo com gelo
e aí, sim, eu treinei no copo com gelo", disse. "No meu caso, foi meio triste. Foi atrás de um arbusto."
Envergonhada, ela tratou de mudar de assunto, já que seu pai estava acompanhando a gravação. Ela também não revelou nomes sobre o primeiro beijo.
Ela brincou dizendo que era "BV", termo para pessoas que nunca beijaram alguém. "BV é boca virgem, quem não deu selinho, nem nada. BVL é boca virgem de língua, quem não deu um beijo de língua", explicou.
Não é a primeira vez que Maisa fala sobre beijo na televisão. No mês passado, ela explicou para o patrão, Silvio Santos, o que era um beijo técnico.