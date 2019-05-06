Maisa lembra primeiro beijo e revela que treinava com copo de gelo

Crédito: Reprodução/Instagram @maisa

Maisa Silva já não é mais aquela menininha que comandava o Sábado Animado. Aos 16 anos, a atriz e apresentadora tem programa próprio no SBT e, em conversa exibida na tarde deste sábado (4), ela decidiu revelar como foi seu primeiro beijo. já não é mais aquela menininha que comandava o Sábado Animado. Aos 16 anos, a atriz e apresentadora tem programa próprio no SBT e, em conversa exibida na tarde deste sábado (4), ela decidiu revelar como foi seu

Em conversa com Karol Conká e Marlei Cevada, a jovem narrou como foi a experiência e revelou que, antes do dia fatídico, treinou e pegou dicas com amigas.

"Uma amiga disse para eu treinar no

copo com gelo

e aí, sim, eu treinei no copo com gelo", disse. "No meu caso, foi meio triste. Foi atrás de um arbusto."

Envergonhada, ela tratou de mudar de assunto, já que seu pai estava acompanhando a gravação. Ela também não revelou nomes sobre o primeiro beijo.

Ela brincou dizendo que era "BV", termo para pessoas que nunca beijaram alguém. "BV é boca virgem, quem não deu selinho, nem nada. BVL é boca virgem de língua, quem não deu um beijo de língua", explicou.