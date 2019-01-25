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Maisa ajuda garçom em atendimento com estrangeiros

Atriz, que fala inglês fluentemente, auxiliou funcionário a anotar pedidos de clientes

Publicado em 

25 jan 2019 às 15:37

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 15:37

04/01/2019 - Maisa Silva em viagem de férias a Miami Crédito: Instagram/@maisa
Imagine a cena: você está em um restaurante e começa a reparar na mesa ao lado, repleta de clientes estrangeiros. Observa que o garçom está tendo dificuldades em anotar os pedidos. O que você faz?
Maisa Silva esteve nessa situação no domingo, 20, em São Paulo. A atriz decidiu ajudar o funcionário do restaurante. A situação foi flagrada por um internauta, que fez questão de compartilhar a história nas redes sociais.
"Fomos jantar eu e Ana. Olho no espelho do restaurante e está a Maisa sentada numa mesa próxima. Pergunto à Ana: é a Maisa do SBT? Ana responde: claro que não. Passam-se 20 minutos, a Maisa (era ela mesma) estava ajudando o garçom a anotar os pedidos de uma mesa de gringos super antipáticos", escreveu. O internauta concluiu: "No final, Maisa sai do restaurante, despede-se dos gringos, que a ignoram solenemente, sem saber que ela é uma apresentadora de TV famosa. Meu único arrependimento: não ter pedido para tirar uma foto com esse ícone da televisão brasileira".
A publicação viralizou e Maisa acabou se manifestando sobre o assunto. "Se algum funcionário de algum estabelecimento pedir ajuda de alguém que fale um idioma x e você falar, ajude! Porque, se coloca no lugar do cara que não fala, ele ainda tem que seguir com o trabalho, sabe? Não custa nada ajudar!", aconselhou a atriz.

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