Maisa ajuda garçom em atendimento com estrangeiros

04/01/2019 - Maisa Silva em viagem de férias a Miami Crédito: Instagram/@maisa

Imagine a cena: você está em um restaurante e começa a reparar na mesa ao lado, repleta de clientes estrangeiros. Observa que o garçom está tendo dificuldades em anotar os pedidos. O que você faz?

Maisa Silva esteve nessa situação no domingo, 20, em São Paulo. A atriz decidiu ajudar o funcionário do restaurante. A situação foi flagrada por um internauta, que fez questão de compartilhar a história nas redes sociais.

"Fomos jantar eu e Ana. Olho no espelho do restaurante e está a Maisa sentada numa mesa próxima. Pergunto à Ana: é a Maisa do SBT? Ana responde: claro que não. Passam-se 20 minutos, a Maisa (era ela mesma) estava ajudando o garçom a anotar os pedidos de uma mesa de gringos super antipáticos", escreveu. O internauta concluiu: "No final, Maisa sai do restaurante, despede-se dos gringos, que a ignoram solenemente, sem saber que ela é uma apresentadora de TV famosa. Meu único arrependimento: não ter pedido para tirar uma foto com esse ícone da televisão brasileira".