'Mais Bela Gordinha do ES' vai disputar título nacional no Amazonas

Há dois anos e meio, a capixaba Rayane Souza, de 27 anos, trabalha para aumentar o movimento plus size no Espírito Santo. Agora, chegou a hora de o Estado ser representado pela atual Miss Plus ECO ES, que já conquistou o título de "Mais Bela Gordinha do ES", em 2017, no Amazonas. Lá, participa do concurso Miss Plus ECO Brazil. Ela vai disputar um título de beleza nacional em outubro. Até a data, a ordem é seguir firme com protocolos e cuidados que garantirão pele, medidas e cabelos em ordem.
"O meu cuidado mesmo é com a harmonia corporal", esclarece ela, que vai manter a dieta e exercícios firmes nos próximos meses. É que, segundo Rayane, não é por ser plus size que, quanto mais gordinha for a concorrente, melhor. Ela, que vai para sua segunda participação em concursos de beleza nacionais, diz que pretende seguir com tratamentos estéticos para afinar a cintura e as pernas, e empinar o bumbum.
Rayane destaca que agachamentos são, também, uma boa pedida para a rotina de exercícios. "Além deles, costumo manter sessões de drenagem linfática em dia e a alimentação. Afinal, a comida não influencia só no peso", conta, se referindo à pele e aos cabelos, que também recebem atenção especial daqui até o concurso.
Já as roupas, a capixaba começa a prová-las já em junho ou julho. Rayane conta que está conversando com alguns estilistas para desenvolver seu "traje típico", como é chamado. Com exclusividade ao Gazeta Online, ela até adianta: "Quero algum elemento que remeta ao Colibri e quero que seja todo feito com materiais recicláveis". Isso porque o concurso, desta vez, terá uma pegada ecológica, unindo sustentabilidade e preservação como parte da proposta.
"ESPÍRITO SANTO PRECISA EVOLUIR NO MUNDO PLUS"
Nós já evoluímos muito, mas para Rayane, ainda existe um longo caminho pela frente. Ela, que tem experiência nesse mercado, entende que, da população às lojas, todos precisam aprender. "Estou até me preparando para criar um canal na internet para falar desses assuntos", comenta.
De acordo com a capixaba, ela trabalha dando worskshops, palestras e ajuda para melhorar a autoestima de mulheres plus size. Rayane detalha que o propósito não é fazer apologia à obesidade, mas fazer a pessoa se amar do jeito que ela é, além de querer se cuidar. "A cultura do corpo é algo muito forte, mas quem está acima do peso também é vaidosa", exemplifica.