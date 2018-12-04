Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMÍLIA

Mãe de Sabrina Sato prepara festa para receber neta Zoe

Apresentadora teve alta do hospital quatro dias após nascimento da filha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 17:25

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 17:25

04/12/2018 - Kika, mãe da apresentadora Sabrina Sato, e os tios e priminhos de Zoe Crédito: Instagram/@kikasatorahal
Quatro dias após o nascimento de Zoe, Sabrina Sato recebeu alta do hospital nesta segunda-feira, 3. Com a filha em seus braços e o marido, o ator Duda Nagle, ao lado, a apresentadora da Record TV compartilhou o momento com os seguidores no Instagram.
"A partir de agora, só nós três. Será que vamos dar conta?", escreveu Sabrina na legenda da foto. Duda Nagle pretende ter mais filhos: "Só acabar a quarentena", brincou, na saída da maternidade Pro Matre São Paulo.
Kika Sato, mãe da apresentadora, preparou uma verdadeira festa para a chegada da neta em casa. Com direito a um banquete e doces diversos, ela não resistiu e publicou a decoração nas redes sociais. "Surpresa para recepcionar a Zoe", afirmou Kika.
A mãe da apresentadora também fez questão de registrar o momento em que os tios e os primos conheceram Zoe. "Felipinho e Manu conhecendo a priminha Zoe!", comemorou, na legenda da foto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados