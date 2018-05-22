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Morte

Mãe de Nara Almeida realiza último pedido da filha e doa órgãos

Córneas da jovem de 24 anos foram doadas; nas redes sociais, Nara recebeu homenagens de diversas personalidades

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 02:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 02:43
Agora com 24 anos, Nara Almeida está passando por sessões de quimioterapia Crédito: Reprodução | Instagram
A blogueira Nara Almeida morreu aos 24 anos na madrugada desta segunda-feira, 21, em decorrência de um câncer no estômago que se espalhou para outros órgãos. Entretanto, antes de morrer, ela havia pedido à família que seus órgãos fossem doados.
Conforme confirmado pelo G1 pelo namorado de Nara, Pedro Rocha, a família autorizou a doação das córneas da jovem, porque outros órgãos haviam sido afetados pelo câncer.
Nara tinha milhões de seguidores nas redes sociais e compartilhava sua luta contra a doença desde 2017, quando foi diagnosticada. Sua morte comoveu muitas pessoas, incluindo artistas e personalidades, que lhe prestaram homenagens.
A atriz Tatá Werneck foi uma das que se manifestou, publicando uma foto no Instagram com a legenda: "Querida Nara, nem sei o que dizer. Guardarei nossas últimas conversas com suas frases lindas dizendo que estava bem e confiante, porque a sua transformação transformou a vida de todos nós. Um exemplo de fé! De vitórias diárias".
Giovanna Ewbank também fez uma publicação, ressaltando que a missão de nara na Terra foi linda. "Você ajudou muita gente a se curar, a se reerguer e dar valor a vida. Você foi o melhor exemplo de fé e amor que alguém poderia ser. Descanse em paz, princesa. Sentiremos falta de sua alegria e ensinamentos", escreveu na legenda.
Sem postar desde o dia 4 de maio, Nara afirmou em um dos seus últimos posts que o câncer havia se espalhado para outros órgãos, como fígado e pâncreas, e iria tentar um tratamento experimental bancado pelo jogador de futebol Alexandre Pato.

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