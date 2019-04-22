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Marco histórico

Mãe de Meghan Markle chega a Londres para o nascimento do neto

O bebê real pode nascer a qualquer momento

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 18:45

Publicado em 

22 abr 2019 às 18:45
Crédito: Reprodução/Instagram @harry_meghan_news
Doria Ragland, a mãe de Meghan Markle, 37, saiu de Los Angeles e chegou ao Reino Unido neste domingo (21) para acompanhar os últimos dias da gestação da filha.
Segundo informaram duas fontes diferentes ao portal britânico Entertainmetn Tonight, trata-se de "um momento muito feliz e emocionante para Meghan", que está ansiosa para se tornar mãe, mas "enfrentando um dia de cada vez".
O bebê real da Duquesa de Sussex e do príncipe Harry, 34, pode nascer a qualquer momento, visto que seu nascimento foi programado para acontecer entre meados de abril e a primeira semana de maio.
O casal mudou-se recentemente para uma casa perto do Castelo de Windsor, onde pretendem criar o filho, que ainda não teve o sexo divulgado.
Meghan e Harry anunciaram recentemente que, ao contrário do príncipe William e Kate Middleton, eles não posarão para fotos com o recém-nascido fora do hospital, mas compartilharão fotos tiradas no Castelo de Windsor.
"Meghan não quer a pressão de ter que posar logo após o parto", disse uma fonte ao jornal. O casal pretende "desfrutar da magia da infância sem nenhuma intromissão".

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