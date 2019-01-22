Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Mãe de Mc Melody culpa pai pela sexualização das filhas

Glória Severino, de 31 anos, afirma que sempre foi impedida de interferir na carreira das meninas

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 16:47

Publicado em 

22 jan 2019 às 16:47
MC Melody, cantora. Crédito: Instagram/Reprodução
A polêmica envolvendo a exposição sexualizada da funkeira Mc Melody, de 11 anos, ainda não acabou. Dessa vez, a mãe da menina, que até então não tinha se posicionado, quebrou o silêncio e comentou o caso em entrevista ao Extra.
"Nunca fui a favor [da sensualização]. Sempre fui contra. Reclamava quando elas usavam roupas curtas, mas elas batiam o pé e o pai também. Nunca consegui ser presente nessa questão da carreira das duas porque estava trabalhando. De repente, comecei a ver minhas filhas com muita exposição e erotização. Reclamava muito. O problema é que ele nunca me escutou", disse Glória Severino, de 31 anos, criticando a criação que o pai dá às filhas Melody e Bella Angel, ambas cantoras. Segundo a mãe, ele é totalmente responsável pela carreira das irmãs e ela sempre foi impedida de interferir no assunto.
De acordo com a reportagem, Thiago Abreu (também conhecido por Belinho) e Glória são casados há 16 anos e vivem sob o mesmo teto em São Paulo. Entretanto, a mãe afirma que ele pedirá divórcio porque está envolvido em outro relacionamento - o que ela acredita que tenha influenciado no comportamento erótico das meninas. Ela espera que, após a separação, consiga ficar com a guarda das filhas. "Eu apoio minha filha cantar, mas não essa sensualização. Vamos trabalhar dentro da lei", disse.
Os perfis de Melody e de Bella Angel no Instagram saíram do ar, mas não se sabe se foram deletados pelas próprias garotas ou derrubados pela rede social.
ENTENDA A POLÊMICA DE MC MELODY
Na última quarta-feira (16) o youtuber Felipe Neto afirmou no Twitter que 'baniu' a funkeira Mc Melody do canal por causa da forma como a jovem de 11 anos é exposta publicamente. No dia seguinte, publicou um comunicado detalhando o acordo que fez com o pai das meninas: "Felipe propôs um acompanhamento pedagógico e psicológico das cantoras a ser realizado por profissionais especializados em educação infantil. Além disso, uma blindagem dos conteúdos publicados pelas influenciadoras, de apenas 11 e 14 anos, com o intuito de remover todo tipo de publicação que possa comprometer a inocência compatível com suas idades", diz a nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados