Mãe de Gabriel Diniz não aguenta ficar no velório, revela pai

Crédito: Reprodução/Instagram @erivan_ferraz

Durante o velório, segundo informações da revista Contigo!, Francisco Diniz, pai de Gabriel, falou com a imprensa que estava no local. "A maior lembrança que terei dele é a força, Gabriel era um menino muito forte. Sonho do Gabriel não era nada material, o sonho dele era ser pop star, diferente, ele queria mais", disse.

A família de Gabriel, de acordo com ele, está toda em choque e a mãe do artista, Ana Maria, nem conseguiu ficar no velório do filho. "Ela não está conseguindo ficar no velório", reiterou Francisco.

Corpo de Gabriel Diniz é velado no Ronaldão, ginásio de João Pessoa, na Paraíba Crédito: Reprodução/Instagram @mariaveronica2405

ÚLTIMA PESSOA QUE FALOU COM GABRIEL DINIZ FOI A MÃE

A última pessoa com quem Gabriel manteve contato foi com a mãe. Eles conversaram minutos antes de o cantor pegar o voo que iria matá-lo, de Salvador até Maceió.