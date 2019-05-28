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Em choque

Mãe de Gabriel Diniz não aguenta ficar no velório, revela pai

Família está em choque e, segundo o pai do cantor, a mãe nem aguentou ficar no velório do filho, na Paraíba

Publicado em 

28 mai 2019 às 16:33

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 16:33

Crédito: Reprodução/Instagram @erivan_ferraz
A terça-feira (28) amanheceu difícil para familiares, amigos e fãs de Gabriel Diniz, de 28 anos. O velório do cantor começou cedo no Ginásio Ronaldão, em João Pessoa, na Paraíba, e às 8h a cerimônia foi aberta ao público
> Gabriel Diniz morreu com impacto da queda, diz IML
Durante o velório, segundo informações da revista Contigo!, Francisco Diniz, pai de Gabriel, falou com a imprensa que estava no local. "A maior lembrança que terei dele é a força, Gabriel era um menino muito forte. Sonho do Gabriel não era nada material, o sonho dele era ser pop star, diferente, ele queria mais", disse. 
> Gabriel Diniz é 4º da Cavaleiros do Forró a morrer em tragédia
A família de Gabriel, de acordo com ele, está toda em choque e a mãe do artista, Ana Maria, nem conseguiu ficar no velório do filho. "Ela não está conseguindo ficar no velório", reiterou Francisco. 
Corpo de Gabriel Diniz é velado no Ronaldão, ginásio de João Pessoa, na Paraíba Crédito: Reprodução/Instagram @mariaveronica2405
ÚLTIMA PESSOA QUE FALOU COM GABRIEL DINIZ FOI A MÃE
A última pessoa com quem Gabriel manteve contato foi com a mãe. Eles conversaram minutos antes de o cantor pegar o voo que iria matá-lo, de Salvador até Maceió
Francisco destacou, na entrevista, que era o dia de Gabriel partir. "Era o dia dele partir, se não fosse no avião, seria no ônibus, no carro, em qualquer lugar", finalizou. 

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