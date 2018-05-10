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Polêmica

Madonna rebate crítica de Diplo sobre vídeo em que mostra o bumbum

'Tem algum problema?', respondeu a cantora após produtor dizer que ela havia publicado vídeo apenas para mostrar o corpo

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 18:18
Madonna Crédito: Reprodução | Instagram
Na última quarta-feira (9) Madonna publicou em seu perfil do Instagram um vídeo no qual aparece dançando vestindo um vestido de gala da Versace.
Entre os milhares de elogios que ela recebeu, um dos comentários era desagradável. O produtor Diplo criticou a cantora dizendo que era apenas uma "desculpa para mostrar seu bumbum".
Madonna não ignorou e rebateu: "Diplo, tem algum problema nisso?". O comentário foi elogiado pelos seguidores de Madonna.
Entre os comentários positivos, havia o de algumas personalidades brasileiras, como Monica Iozzi, que a chamou de "rainha" e do jogador de futebol Alexandre Pato, que comentou um emoji de palmas.
VEJA VÍDEO

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