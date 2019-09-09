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Madonna proíbe celulares e aparelhos eletrônicos em nova turnê

Ninguém terá que entregar os aparelhos eletrônicos, mas todos devem ficar lacrados até o fim do show de Madonna
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2019 às 11:00

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 11:00

Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
Os fãs que aguardavam ansiosamente para registrar momentos da turnê do novo álbum de Madonna, "Madame X", devem estar bastante decepcionados. A Ticketmaster, empresa responsável pela venda dos ingressos para o espetáculo, enviou email aos compradores informando que será proibido usar o aparelho na área do show.
"Esse evento será uma experiência livre de telefones. O uso de celulares, smartwatches, acessórios smart, câmeras ou dispositivos de filmagem não será permitido na área de performance. Por favor, anote a localização do seu assento antes de entrar no prédio -você não poderá acessar seus ingressos depois que eles forem digitalizados", diz parte da mensagem.
> Conheça Dino D'Santiago, o muso inspirador de Madonna em Portugal
É importante frisar que todas as pessoas permanecerão com seus aparelhos, mas que os eletrônicos ficarão lacrados até o fim do show. Uma capa específica, que deixará o celular fechado e só será aberta no fim da apresentação, será distribuída ao público. Fotos só poderão ser feitas em áreas específicas. Quem insistir em usar o celular nas áreas proibidas será expulso do show, segundo o comunicado.
O novo álbum de Madonna foi lançado em junho de 2019 e conta com a participação de Anitta na faixa "Faz Gostoso". A turnê que passará por Estados Unidos e Europa começa dia 17 de setembro em Nova York.

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