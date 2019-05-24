Lulu Santos lança clipe "Para Sempre" com marido Clebson Teixeira

Lulu Santos, 66, divulgou o primeiro videoclipe de seu disco "Pra Sempre", com músicas inspiradas no romance e no casamento com o modelo e analista de sistemas Clebson Teixeira, 26.

O álbum completo já está nas plataformas digitais. De suas 11 faixas, há participações especiais da banda de rock O Terno e dos DJ's Anderson Noise e Marcelo Memê Mansur. Há ainda uma regravação de "The Look of Love" (1967), de Burt Bach Bacharach e Hal David.

O cantor e jurado do programa "The Voice Brasil", da TV Gazeta, afirmou que assumir publicamente a relação foi seu ato mais político."Ter exposto minha orientação afetiva/sexual nos dias de hoje talvez tenha sido o ato mais político de minha vida e também obra", escreveu.

Lulu disse que o novo trabalho é cheio de emoção e contará o passo a passo da relação com o marido, "as estações da paixão".

"Provavelmente são as melhores e mais emocionantes canções que fiz nos últimos anos porque motivo e assunto não me faltaram".

O casal oficializou a união em abril com a assinatura de um termo de união estável.